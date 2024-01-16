المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أنه فى إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى (174) كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (١) كما تم إلقاء القبض على عدد (٦) أفراد مهربين.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.