مصرع 3 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكى داخل حفرة فى المريوطية

لقى 3 اشخاص مصرعهم بسبب حادث سقوط سيارة داخل حفرة داخل شارع الشيشينى بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث أعلى الطريق فى منطقة المريوطية، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفح سقوط سيارة داخل حفرة اثناء قيادتهم لها ونتج عنها وفاة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل ويتم الاستماع إلى شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.