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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. 200.85 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أنهت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي  2023 / 2024.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن ماراثون الامتحانات يبدأ غدًا الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024، وتنتهي في 24 من يناير الجاري؛ إذ بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٠ الف و٨٥  طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام (٦٩٨) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن  والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات و الباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة ٢٠٠ الف و ٨٥ طالبا يؤدون أمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية منع تواجد اي اشغالات او باعه جائلين او مكبرات للصوت بمحيط اللجان تكثيف حملات النظافة الفصل الدراسي الاول امتحان الشهادة الإعدادية