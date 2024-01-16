الإحصاء يصدر العدد 114 من الكتاب الإحصائي السنوي 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام ( الإصدار الرابع عشر بعد المائة) "، و الذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاجتماعي والاقتصــادي التي يصدرها الجهاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني .

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعـية، الاقتصـادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغـيرات في كافــة المجالات ( التعليــم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية، الداخلية، المالية، البنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنتجــين، الناتــج المحلـي الإجمـــالي، معـــدلات النمــــو، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، إحصاءات البيئة... إلخ ) على المستوي الإجمالي ومستوى المحافظات.

يعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.

تـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز www.capmas.gov.eg لكافة المستخدمين اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17 / 1 / 2024.