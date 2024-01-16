11 توجيهًا من وكيل تعليم الجيزة لطلاب "الشهادة الإعدادية".. هذه التفاصيل

تبدأ غداً الأربعاء، الموافق 17 يناير 2024، امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتنبة الطلاب على عدة نقاط هامة خاصه بطلاب الشهاده الاعداديه، عدة نقاط هامة بطلاب الشهاده الاعداديه منها:

1- التواجد باللجان في الساعة 8:30 ص، وذلك للتعرف على أماكن الجلوس.

2- ممنوع منعًا باتًا حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

3- استخدام الأقلام الزرقاء فقط.

4- عدم استخدام المزيل داخل ورقه الإجابة.

5- عدم اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

6- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس وجميع البيانات.

7- على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

8- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابه أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

9- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

10- عدم ترك كراسة الإجابة خاليه من أي كتابة.

11- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنه لتقدير الموقف.