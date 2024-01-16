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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بيومي فؤاد يقود فيلم "الإسكندراني" في منافسة دور العرض السعودية

الاسكندراني في السعودية
الاسكندراني في السعودية
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منافسة شرسة تشهدها دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية التي أصبحت أرض خصبة للتوزيع السينمائي المصري، فنجد أنه يوجد بعض شركات الإنتاج تختار طرح أفلامها هناك قبل عرضها في مصر، على الرغم من أن العمل مصري. 

كذلك نجد أنه أصبح يتم تغيير تصدر الأبطال على البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل بناء على رغبة الموزعين، والجمهور السعودي، وهو ما حدث مؤخرا في فيلم “الإسكندراني” الذي يعد البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد العوضى، حيث تصدر العوضي البوسترات الدعائية المتواجدة في مصر، بينما تصدر النجم بيومي فؤاد بوسترات المملكة العربية السعودية، وسط ترحاب كبير من الجمهور السعودي الذي أشاد بدوره في العمل. 

فيلم “الإسكندراني” بطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبد الله، وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف. 

الاسكندراني بيومي فؤاد احمد العوضي دور العرض السعودية