الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، و53 مركزا صحيا توقفت عن العمل، لافتة إلى أن المستشفيات المتبقية تعمل بشكل جزئي، وتقدم الحد الأدنى من الخدمات الطبية والصحية، وأن الاحتلال يقصف كل مكان في قطاع غزة ويستهدف المدنيين والمستشفيات والمنشآت السكنية.

أضافت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحاتها عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، «الاستهداف متعمد وممنهج، وقبل أيام فقدنا بالهلال الأحمر الفلسطيني 4 من طواقمنا استشهدوا بعد استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في دير البلح بشكل متعمد، و14 مركبة إسعاف للجمعية خرجت عن الخدمة، وتضرر 19 أخرى و18 مقرا تابعا لنا جراء القصف، ويتواصل هذا الاستهداف ولازلنا نحاول الاستمرار».

وتابعت مسوؤلة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: «أننا منقطعين عن غرفة العمليات وطواقمنا في قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصالات، وأن طواقمنا الآن تواجه صعوبات في الوصول للمصابين، والمواطنون لا يستطعون الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ».