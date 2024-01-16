وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات نصف العام في يومها الرابع

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، لصفوف امتحانات النقل بمدرسة طه حسين الإعدادية وطه حسين الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء.

وبدأ وكيل الوزارة زيارته بتفقد لجان الامتحانات للصف الأول والثانى الاعدادى بمدرسة طه حسين الاعدادية لمادة الدراسات الاجتماعية ( 9 صباحا :11صباحا ) واطمأن على حسن سير أعمال الامتحان والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، ثم زار وكيل الوزارة حجرة "الكنترول" بالمدرسة، موجهًا بمراعاة الدقة في تقدير الدرجات ورصدها أولا بأول، مع الالتزام بنموذج " توقيع المقدرين والمراجعين" لكل مادة.

وتابع وكيل الوزارة خلال زيارته لجان النقل بمدرسة طه حسين الابتدائية وتفقد لجان الصفوف (الرابع والخامس والسادس) لمادة اللغة الإنجليزية" (9صباحا : 10.30 صباحا ) واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير أعمال الامتحان وتوفير سبل الراحة والهدوء في اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و السيد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة حسن سير أعمال الامتحان.

وأكد عقل، لـ"البوابة نيوز" أن الأمور تسير على قدم وساق ولا يوجد ما يعكر صفوها، وسط الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وموجهًا بتوفير الجو الهادئ للطلاب باللجان، مشيرًا إلى أن الامتحان إلكتروني للصف الثاني الثانوي سار سيرًا حسنًا ولم تسجل أى شكاوى من الدخول على المنصة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) سيؤدون الامتحانات اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

ولفت إلى أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي".

وأوضح أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام.

كما شدد على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

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