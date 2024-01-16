رئيس "النواب" يطالب الحكومة بالهدوء بجلسة مداولة الإجراءات الجنائية

طلب رئيس المجلس النواب من الحكومة الهدوء أثناء الجلسة، وقال: “إذا كنا نطالب الأعضاء بالهدوء فإننا نطالب أيضا من الحكومة الهدوء وعدم الإخلال بإدارة الجلسة واللائحة واضحه ولن اسمح لاحد بالكلام بعد التصويت بالرفض لما طلبته الحكومة في المداولة وعلي الوزراء الالتزام بمبادئ الجلسة وأعرافها والإلتزام باللائحة في هذا الأمر”.

وقال جبالي: “إن ما جاءت به الحكومة منفد ومردود عليه وهي نفسها قد رفضته من قبل سواء عن طريق ممثلي وزارة العدل أو ممثلي وزارة الشئون البرلمانية”.

وجاء ذلك بعد أن تم التصويت على ما جاءت به الحكومة من إعادة للمداولة للمادة 381 في مادتها الأولي ورفض المجلس ما جاءت به الحكومة بعد كلمة من جبالي فند فيها ما جاء بمداولة الحكومة وهو ما قابله اعضاء المجلس بتصفيق حاد.

ومن جهة أخرى، طلبت الحكومة إضافة بعض المواد المستحدثة بمشروع القانون وبدء المجلس مناقشتها.