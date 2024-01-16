الزمالك يواجه الشباب الكويتي اليوم قبل السفر إلى الإمارات

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، نظيره الشباب الكويتي، في مباراة ودية اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الإمارات، في السادسة صباح يوم الخميس المقبل استعداداً للمشاركة في دورتين وديتين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.