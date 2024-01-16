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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين المنيا يضبط 125 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا يضبط
تموين المنيا يضبط 125 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 125مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية اليوم الثلاثاء  على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجارى والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 94 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (ذبح خارج المجازر - مجهول المصدر - شهادات صحية - بدون ترخيص - عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا تكثيف الحملات الرقابية وزارة التموين