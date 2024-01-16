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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعصار "بلال" يضرب موريشيوس وإغلاق البنوك والمقار الحكومية

إعصار
إعصار
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لقى شخص واحد على الأقل حتفه بعدما ضرب الإعصار المداري "بلال" جزيرة موريشيوس مصحوبا بأمطار غزيرة.
وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الثلاثاء/ - أن السلطات في موريشيوس أصدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم واللجوء إلى أماكن آمنة، مشيرة إلى أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار غمرت العشرات من السيارات في شوارع العاصمة "بورت لويس".
وأضافت القناة أن الإعصار تسبب في إغلاق البنوك والمكاتب الحكومية والمحال التجارية بالإضافة إلى المطارات حتى إشعار آخر.
 

إعصار بلال موريشيوس