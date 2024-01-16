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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على بعض المناطق المتأثرة بضعف المياه غدا الأربعاء بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، سيتم غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أنه سوف ينتج عن ذلك ضعف المياه بمناطق: "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية"، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق ١٨/ ١ / ٢٠٢٤.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بصورتها الطبيعية.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات بالتنسيق مع الشركة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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