أربعة أبطال سيناوية يشاركون في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

أعلن الكابتن محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، عن مشاركة 4 أبطال من منتخب جنوب سيناء يمثلون المحافظة في في بطولة الدوري العالمي (الفجيرة 2024) بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

وضمت قائمة المشاركين كلًا من: اللاعبة فيروز عمرو عبدالحميد، وشقيقتها جاسمين، لاعبتا نادي شرم الشيخ الرياضي، واللاعب عبدالرحمن محمود متولي، لاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، واللاعب ياسين عمر وحيد.

من جانبه، تقدم محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بخالص الشكر والتقدير لمنطقة جنوب سيناء للكاراتيه ومجلس إدارتها بقيادة الكابتن محمود متولي، وحرصها على إتاحة الفرصة لأبطالنا لتمثيل المحافظة دوليًا. كما أعرب عن تمنياته التوفيق لجميع المشاركن من أبطال المحافظة في البطولة الدولية للاتحاد الدولى العالمى للشباب بمدينة الفجيرة بالامارات العربيه المتحدة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، قد عقد اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة إمارة الفجيرة لبطولة الدوري العالمي للناشئين وللشباب وتحت 21 عامًا، في ذلك الحدث العالمي للكاراتيه الذي سيقام بمجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

وتم عقد الاجتماع في نادي ضباط شرطة دبي بحضور راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، الدكتور عبد الله البادي الأمين العام المساعد، محمد حربوك الشحي المدير المالي للاتحاد، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

واستمع اللواء الرزوقي إلى كل المقترحات الخاصة بخروج بطولة تليق باسم الدولة، وفي ظل الدعم الكبير من ولي عهد إمارة الفجيرة، وقام المجلس باعتماد الخطة المقترحة من د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة، والتي شملت على الكثير من الخدمات اللوجستية لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ستتابع الحدث الكبير.

وتطرق اجتماع المجلس إلى الإجراءات التي تمت في الملف الخاص لإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه الرزوقي بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث الهام في أبهى صورة له، كما اطلع المجلس على آليات التنفيذ التي أعدها فريق العمل خلال بطولات الموسم وصولاً للبطولة التي ستقام بمنتصف شهر يونيو المقبل؛ إذ تعد البطولة من أقوى البطولات التي تحرص كافة الأندية على المشاركة فيها والمنافسة على إحراز لقبها الغالي.

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