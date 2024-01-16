"تعليم دمياط" يعلن انتهاء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، انتهاء امتحانات النقل للصف السادس الابتدائي بمادتي الحساب والدراسات. كما انتهت أمس امتحانات النقل للصفين الاول والثاني الاعدادي بمادتي العلوم والدراسات، على أن تبدأ غدا امتحانات الشهادة الاعدادية واستمرار امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام حتي الأربعاء الموافق ١/٢٤.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية مرت بسلام ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي سلبيات أو تجاوزات أثناء انعقادها.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن مديرية التربية والتعليم، استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية، وخلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان أكد علي تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية مع الالتزام وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مشددًا على منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الامتحانية ووجهت بتعاون كافة الأجهزة والمديريات لاجرائها بسهولة ويسر متمنيه كل التوفيق والنجاح لطلاب المحافظة.