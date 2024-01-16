"تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول دون شكاوي

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الثلاثاء، انتهاء امتحانات النقل للصف السادس الابتدائي بمادتي الحساب والدراسات كما انتهت أمس امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الاعدادي بمادتي العلوم والدراسات، علي أن تبدأ غدا امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الاعدادية واستمرار امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام حتي الاربعاء الموافق.

وأكد "وكيل الوزارة" أن امتحانات النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية مرت بسلام ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي سلبيات أو تجاوزات أثناء انعقادها.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن مديرية التربية والتعليم، استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية، وخلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان أكد علي تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.



وأكد "وكيل الوزارة" ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية مع الالتزام وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مشددا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.



وأضاف "وكيل الوزارة" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الامتحانية ووجهت بتعاون كافة الأجهزة والمديريات لاجرائها بسهولة ويسر متمنيه كل التوفيق والنجاح لطلاب المحافظة.

عقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعا مع رؤساء لجان الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2024/2023

حضر الاجتماع كل من عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وايناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة، وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة وربيع سادات مدير أمن مديرية التربية والتعليم.

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.