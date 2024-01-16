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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو| كيف تعاملت "مياه الشرب" مع 6 أيام من الأمطار بالإسكندرية؟.. رئيس الشركة يوضح

الأمطار بالإسكندرية
الأمطار بالإسكندرية
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قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه كان هناك أمطار غزيرة بالمحافظة على مدار الـ 6 أيام الماضية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت مستنفرة على مدار الأيام الماضية للتعامل مع الأمطار وعدم تأثر أي مواطن في الإسكندرية بها.

وأضاف "نافع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة مع الهيئة العامة للأرصاد وكان هناك اطمئنان باستقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع، وأنه لا يوجد هناك أمطار وتحسن الأجواء، موضحًا أن هناك تغيرات مناخية، حيث إن حي شرق الإسكندرية كان له نصيب كبير جدًا من مياه الأمطار أول أمس، وكانت الأمطار غزيرة جدًا وتم التعامل معها ولم تتأثر الحركة المرورية على الإسكندرية.

وتابع، أن الدولة المصرية وفرت للإسكندرية جزء كبير جدًا لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي نفسها بحوالي أكثر من 2 مليار جنيه، قائلًا: "بدأنا العام الماضي بتطبيق استراتيجية فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي وبدأت بـ3 مشاريع العام الماضي و3 أخرى العام العام الحالي، وكل المشاريع التي كان يحدث فيها تساقط لمياه الأمطار لم يعد يحدث فيها تجمعات لمياه الأمطار، وبمجرد إخطارنا من الأرصاد بالأمطار المتوقعة يتم نشر عربات شركة مياه الشرب في الأماكن التي يتوقع حدوث تجمعات لمياه الأمطار فيها".

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