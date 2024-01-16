الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 36 فلسطينيا ويقتحم حيا في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم، 36 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال حيًا في "رام الله" وحاصرته لدى قيامها بأخذ قياسات منزل مُعتقل مُتهم بتنفيذ عملية، تمهيدًا لنسفه في وقت لاحق.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 أشخاص من مناطق متفرقة في رام الله بوسط الضفة، وأخذت قياسات منزل المُعتقل أيسر البرغوثي تمهيدًا لهدمه، بعد اقتحام "حي الطيرة" ومحاصرته، علما بأن الاحتلال يتهم المعتقل برغوثي في عملية إطلاق نار عند مُفترق "عيون الحرامية"، شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم "عسكر" في نابلس شمال الضفة، كما اعتقلت ستة آخرين من بلدة "يعبد" وقرية "جلبون" في جنين الواقعة إلى الشمال من "نابلس".. وفي منطقة الشمال أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال رجلين من محافظة "قلقيلية".

وفي محافظة "الخليل" جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال 16 شخصًا على الأقل في مداهمات في أنحاء أكبر محافظات الضفة الغربية سكانًا ومساحة.