"رويترز": تنزانيا تسحب الموافقة على رحلات الخطوط الجوية الكينية

سحبت تنزانيا موافقتها على قيام شركة الطيران الوطنية الكينية الخطوط الجوية الكينية بتشغيل رحلات جوية بين العاصمة الكينية نيروبي ودار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني.

وقالت تنزانيا إن القرار اتخذ ردا على حرمان كينيا من حقوق شركة الطيران الوطنية التنزانية "إير تنزانيا" في تسيير رحلات شحن بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت هيئة الطيران المدني التنزانية في بيان إنها قررت "إلغاء الموافقات الممنوحة للخطوط الجوية الكينية لتشغيل رحلات ركاب بين نيروبي ودار السلام اعتبارا من 22 يناير 2024".

وأوضحت "هذا رد بالمثل على قرار سلطات الطيران في جمهورية كينيا برفض طلب تنزانيا للقيام بعمليات طيران لنقل البضائع بالكامل من قبل شركة طيران تنزانيا".

وقالت TCAA أيضًا إن قرار كينيا برفض طلب شركة طيران تنزانيا لرحلات الشحن ينتهك مذكرة التفاهم لعام 2016 بين البلدين بشأن الخدمات الجوية.

وقالت الخطوط الجوية الكينية في بيان إنها على علم بالحظر المفروض على رحلاتها وتتواصل مع سلطات الطيران في كلا البلدين "لإيجاد حل يضمن عدم انقطاع الرحلات الجوية بين نيروبي ودار السلام".

ويضيف الصدام بين تنزانيا وكينيا إلى عدد متزايد من النزاعات التجارية بين أعضاء مجموعة شرق أفريقيا، وهي كتلة إقليمية تدير اتحادا جمركيا.

وسبق أن اشتكت كينيا من المنتجات الرخيصة القادمة من أوغندا المجاورة ومنعت بعضها بما في ذلك الحليب والسكر، مما أثار احتجاجات من كمبالا.

كما رفعت أوغندا غير الساحلية كينيا إلى محكمة إقليمية بشأن نزاع يتعلق باستيراد المنتجات البترولية.

وعلى الرغم من أن شركة طيران تنزانيا هي شركة طيران صغيرة، إلا أن السلطات حاولت في السنوات الأخيرة توسيع أسطولها وطرقها وعملياتها لكسب حصة أكبر من الإيرادات من أعمال الطيران في المنطقة.