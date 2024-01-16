رئيس الوزراء العراقي يقرّر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الإيراني على أربيل وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليًا، وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.. فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية تلك الهجمات.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أن حكومة جمهورية العراق تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للهجوم الإيراني على مدينة أربيل المتمثل في قصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين"، مضيفة "أنه بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية، فإن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة".

من جانبه، دعا محافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على القصف الإيراني، الذي طال مدينة أربيل.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأمريكيةـ في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- الضربات الصاروخية التي تشنها إيران، والتي تقوض استقرار العراق.. واصفة إياها بـ"الضربات المتهورة".

وأكدت الخارجية الأمريكية دعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الليلة الماضية شن هجوم صاروخي على ما اسمته "مجموعات إرهابية" في أربيل بشمال العراق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "حرس الثورة الإيراني أعلن تدمير مقرات تجسس وتجمع لمجموعات الإرهابية المعادية لإيران في أجزاء من المنطقة باستخدام صواريخ بالستية"، وفق قولها.

