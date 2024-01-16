رويترز: إحباط هجوم بطائرات مسيرة فوق قاعدة أمريكية شمالي العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مسلحة، فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.

ولم يذكر بيان صادر عن الخدمة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية نتيجة للهجوم، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن القصف الإيراني على إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، يهدد الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران.

وتسبب القصف الإيراني على أربيل مساء أمس الاثنين عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر لم يسمه، أن "القصف الإيراني على أهداف مدنية في أربيل شمالي العراق يعرض الاتفاق الأمني بين البلدين إلى الإلغاء".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن مسئوليته عن الهجوم الذي شنه على أربيل شمال العراق بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، زعم أنها تعود "لإرهابيين وموساد" على علاقة بالهجوم الانتحاري بمحافظة كرمان.

يذكر أنه في بداية يناير الجاري شهدت محافظة كرمان تفجيرا قرب مرقد قاسم سليماني القائد السابق لفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأسفر عن مقتل العشرات.