مُستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، التي فرضت قيودًا على دخول المصلين إليه.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا باحات المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، قيودًا على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتسبب ذلك في انخفاض أعدادهم للشهر الرابع على التوالي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

