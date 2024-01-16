"معلول دفاع والمساكني هجوم".. تعرف على التشكيل المتوقع لتونس أمام ناميبيا

يلتقي اليوم الثلاثاء المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظير ناميبيا في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ويأتي تشكيل تونس المتوقع ضد ناميبيا كالآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع.

خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – إلياس عاشوري.

ويأمل المنتخب التونسي من كسر عقدة الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد 20 عاما على فوزه بالبطولة في 2004، وذلك على يد مدربه جلال القادري الذي يقوده منذ قرابة عامين.

وتعتبر مواجهة تونس وناميبيا هي الأولى بينهما في أمم أفريقيا، كما أنها ستعد أول لقاء رسمي بينهما منذ مباراتيهما في تصفيات مونديال 1998، اللتين فاز بهما المنتخب التونسي.

ويشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات.

وحصد المنتخب التونسي 13 نقطة في مشواره بالمجموعة العاشرة للتصفيات، عقب تحقيقه 4 انتصارات، مقابل تعادل وخسارة وحيدة، وأحرز لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويتصدر يوسف المساكني قائمة هدافي الفريق بالتصفيات برصيد 5 أهداف.

وحافظ منتخب تونس على مقعده الدائم في أمم أفريقيا منذ مشاركته في النسخة التي استضافها عام 1994، حيث ظل دائم الظهور على الأقل في دور الثمانية خلال النسخ الأربع الأخيرة.

ويعتمد القادري في قائمته التي اختارها للبطولة على مزيج من اللاعبين المحترفين خارج تونس، والذين يبلغ عددهم 19 لاعبا، ومجموعة من اللاعبين الناشطين بالدوري المحلي، والذين يبلغ عددهم 8 لاعبين.

ويمتلك منتخب تونس الذي يحتل المركز الـ28 عالميا والثالث أفريقيا، في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سجلا حافلا في أمم أفريقيا، حيث خاض 80 مباراة خلال مشاركاته السابقة في المسابقة، حقق خلالها 25 فوزا و29 تعادلا، وتلقى 26 خسارة، وسجل لاعبوه 99 هدفا، واستقبلت شباكه 94 هدفا.