بالفيديو.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية واستمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد مزيدا من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تلاشي لفرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك سقوط للأمطار أمس وأول أمس في مناطق مختلفة بالجمهورية، موضحة أن تأثير المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا تلاشى تمامًا وأصبح يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وتابعت، أنه سيكون هناك استمرار في انخفاض قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أن العظمى اليوم في القاهرة الكبرى فترة النهار ما بين الـ18 إلى 19 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء اليوم ستكون شتوية مائلة للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وستكون أجواء دافئة على مناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل يحدث انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، يزيد أوقات الفجر والصباح الباكر ويكون الطقس شديد البرودة فى معظم أنحاء الجمهورية، تصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.