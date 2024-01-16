وزير العدل الفلسطيني: "العدل الدولية" ستتخذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة في غزة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن محكمة العدل الدولية ستتخذ تدابير مؤقتة لمنع استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، موضحا أن تلك التدابير ستسهل مهمة قضاة الجنائية الدولية في الاستناد إليها بشأن الحرب في القطاع.

وأضاف الشلالدة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/ - أن ما تقدم به الفريق القانوني الإسرائيلي في المحكمة ضعيف، ويرتكز على الأكاذيب والأساليب السياسية التي لا تأخذ بها المحكمة، موضحا أن محكمة العدل الدولية محكمة قانونية تتخذ قراراتها مستندة للقانون.

وأوضح أن المحكمة ستعقد جلسة لتداول النقاش وبحث ما قدمه الطرفان خلال فترة قريبة، مؤكدا أن المرافعات القانونية لجنوب إفريقيا ستجعل المحكمة تتخذ تدابير مؤقتة للحيلولة دون استمرار إسرائيل في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

