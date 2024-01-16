الأوفر حظا.. تصريح مفاجئ من بايدن بشأن ترشح ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، هو الأوفر حظا لنيل أصوات الحزب الجمهوري بعد فوزه في أول انتخابات تمهيدية للحزب في ولاية "آيوا"، ليكون منافسا جديدا ضد بايدن نوفمبر المقبل.

تعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في بداية نوفمبر من العام الجاري 2024 ومن المنتظر أن تتكرر المنافسة بين بايدن وترامب، حيث تنافسا في الانتخابات الماضية عام 2020 والتي ظفر بها الرئيس الحالي بايدن ويقصي ترامب بعد ولاية واحدة في البيت الأبيض.

ودعا بايدن أنصاره إلى التبرع لحملته الانتخابية، بحسب ما أوردته فضائية "الحرة" الأمريكية.

وكان أول رد فعل لترامب بعد فوزه في ولاية "آيوا" هو دعوة أنصاره إلى "الاتحاد" خلال الخطاب الذي ألقاه أمامهم قائلا "أعتقد أن الوقت قد حان للجميع لأن تتحد بلادنا سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن رون ديسانتيس حل وصيفا لترامب في انتخابات الحزب الجمهوري بولاية أيوا، متقدما بفارق ضئيل على نيكي هايلي ومتخلفا بفارق شاسع عن ترامب.