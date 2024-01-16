26 يناير.. البرلمان الياباني يعقد دورة عادية مدتها 150 يوما

أعلن نواب يابانيون، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد دورة عادية مدتها 150 يوما اعتبارا من يوم 26 يناير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي قام بنقل الجدول الزمني، الذي خططته الكتلة الحاكمة والحكومة، إلى اللجان التوجيهية في مجلسي البرلمان، وما لم يتم تمديدها، ستختتم الدورة العادية في 23 يونيو.

وأضافت الوكالة، أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تسعى إلى إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، والتي تتضمن زيادة الأموال الاحتياطية للدعم وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب ساحل بحر اليابان في يوم رأس السنة.

وأشارت إلى أن بمجرد افتتاح البرلمان، من المقرر أن تقوم أحزاب المعارضة باستجواب كيشيدا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي، بسبب مزاعم بأن أكبر فصيل داخل حزبه يشتبه في أنه لم يقم بالإبلاغ عن مئات الملايين من عائدات أحزاب جمع التبرعات لتجميع الأموال غير المشروعة.

وتابعت: "دفعت تلك المزاعم معدلات الموافقة على حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوى لها منذ توليه القيادة في أكتوبر 2021، مما أثار تكهنات بأنه قد يتنحى فورا بعد الموافقة على مشروع الميزانية في وقت مبكر من مارس".