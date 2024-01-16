اليوم.. طقس شديد البرودة على القاهرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للدفء علي السواحل الشمالية ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى، والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 23 العظمي والصغرى 9 درجات.