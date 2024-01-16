الخارجية الأمريكية تندد بشدة بالهجمات الإيرانية في أربيل

نددت الخارجية الأمريكية، بالهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل التي راح ضحيتها نحو 7 أشخاص، مؤكدة معارضة الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية في أربيل وتقدم تعازيها لأسر القتلى. نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران، والتي تقوض استقرار العراق. ونحن ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي."

من جانب آخر، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أمريكية ولم تقع إصابات في صفوف الأمريكيين.

وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل في إقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومساكن مدنيين.

وقال مصدران طبيان إن قتيلين وخمسة جرحى من المدنيين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.

وأفادت مصادر أمنية أن مطار أربيل العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا."

وأضاف البيان أن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

وقال الحرس الثوري إنه استهدف مقرا للموساد في أربيل، مشيرا إلى أن "المركز الصهيوني الرئيسي مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد إيران" بحسب البيان.

ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول إن "تنظيم داعش تعرض للاستهداف في "سوريا المحتلة" ردا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران."

وأكد البيان مواصلة الحرس الثوري عملياته الهجومية " حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم."