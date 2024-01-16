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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة جندي إسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع متسللين على الحدود المصرية

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع متسللين على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية، مضيفًا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي."، حسبما أفادت اسكاي نيوز عربية.

وقال الجيش اليوم الثلاثاء، إن "حوالي 20 مشتبها بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل".

وأضاف أن "الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من منطقة "نيتسانا -العوجة" حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".

 

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