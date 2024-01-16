الحرس الثوري الإيراني يستهدف أربيل ومطارها.. وغارات على مناطق اختباء جواسيس في سوريا

نفذ الحرس الثوري الإيراني، أمس الإثنين، قصفا صاروخيا استهدف عدة مواقع في أربيل ومطار أربيل بكردستان العراق، كما استهدفت تجمعات قريبة من القنصلية الأمريكية، ونفذت هجوما على قاعدة الحرير الأمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الاستهداف الذي حدث في مواقع بأربيل في كردستان العراق، وجاء في بيان له: "استهدفنا مقرات تجسس وتجمع للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في أربيل بصواريخ باليستية".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن المنشآت الأمريكية في أربيل لم تستهدف ولا يوجد أي خسائر.

كما أكد مصدر أمني عراقي لقناة "العربية" الإخبارية، أن الهجمات تمت بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت موقعًا في أربيل، كما أفادت أن الهجمات نتج عنها مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين .

وأفادت إدارة مطار أربيل عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد الهجوم الذي استهدف المطار.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف مقرات إرهابية في حلب السورية بالصواريخ البالستية، وأكد بيان الحرس الثوري بأن الاستهداف تم في عدة مواقع يتواجد بها مقرات لجواسيس.

وأضاف البيان، أن الهجوم جاء ردًا على الجرائم التي تمت داخل إيران في وقت سابق

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن في بيان له عن قيامه بتدمير مقرات تجسس وتجمع إرهابيين في أجزاء من المنطقة بالصواريخ البالستية.