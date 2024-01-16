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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل إلى طبيعتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن  إدارة مطار أربيل أعلنت عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها مرة أخرى.

كما أكد مصدر أمني عراقي لقناة "العربية" أن الهجمات تمت بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت موقعًا في أربيل، كما أفادت أن الهجمات نتج عنها مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين  .

وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن المنشآت الأمريكية في أربيل لم تستهدف ولا يوجد أي خسائر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الاستهداف الذي حدث في مواقع بأربيل في كردستان العراق، وجاء في بيان له: "استهدفنا مقرات تجسس وتجمع للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في أربيل بصواريخ باليستية".

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