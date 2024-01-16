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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دهسته سيارة.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب في حادث مروري بالطريق الدائري

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص "مجند شرطة" أصيب في حادث اصطدام بسيارة ملاكي  أعلى الطريق الدائري باتجاه الوراق، تمهيدا لسؤاله عن ملابسات الحادث، كما أمرت بضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجودمصاب قبل مطلع الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص ان سيارة ملاكي اصطدمت بمجند شرطة اتجاه "دائري الوراق" ما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة

دهس شخص إصابة شخص في حادث مروري الطريق الدائري