كأس أمم أفريقيا.. أنجولا تفرض التعادل على الجزائر في مباراة مثيرة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المنتخب الأنجولي أمام نظيره الجزائري، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار .

لقطة من المباراة

أنهى الجزائر الشوط الأول بهدف عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 17 وقدم محاربي الصحراء شوط مميز، وفي الشوط الثاني عادت أنجولا وسجلت التعادل عن طريق المهاجم مابولولو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة .

وتقام عصر الثلاثاء المباراة الثانية بالجولة الأولي للمجموعة الرابعة بين منتخبي موريتانيا وبوركينا فاسو .

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا منتخبات، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا .