سقطت من الرابع.. طلب التحريات في العثور على جثة إفريقية أسفل عقار بأرض اللواء

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة سيدة افريقية أسفل عقار بمنطقة أرض اللواء، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات الوفاة وماذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاتها من عدمه ، وكلفت الطب الشرعي بفحص جثمانها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.

سقطت من الدرو الرابع

وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان السيدة المتوفاة وجود آثار كسور متعددة ونزيف داخلي، إصابات حدثت بسبب السقوط من أعلى.

تلقى العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أفريقية بشارع الحرمين.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين سقوط ربة منزل سودانية الجنسية إثر سقوطها من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الصفطاوي.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.