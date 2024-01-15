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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انفجارات عنيفة تهز أربيل العراق.. والحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته

انفجار
انفجار
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن استهداف مواقع في أربيل بكردستان العراق.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له: "استهدفنا مقرات تجسس وتجمع للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في أربيل بصواريخ باليستية".

وكان مدينة أربيل العراقية قد شهدت سلسلة من الانفجارات بسبب إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على المحافظة في شمال البلاد.

فيما كشفت وسائل إعلام عن إطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية تحت الإنشاء بالمدينة.

كما أعلن مطار أربيل العراقية عن تعليق حركة الطيران بسبب القصف الذي استهدف المدينة. 

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