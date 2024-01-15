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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيرادات "Wonka" تتخطى نصف مليار دولار عالميًا

Wonka
Wonka
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تمكن فيلم المغامرة “Wonka” للنجم تيموثي شالاميت، من تجاوز حاجز نصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل شهر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 507 مليون دولار، جمع منها 178 مليونا في السينمات الأمريكية و329 مليونا في السوق الأجنبية، لتتخطى بذلك عائدات الفيلم تكلفته الإنتاجية بواقع أربعة مرات والبالغة 125 مليون دولار تقريبًا. وفق موقع بوكس أوفيس موجو. 

تركز أحداث الفيلم على الشاب ويلي ونكا قبل أن يكبر ويصبح أسطورة صناعة الشيكولاتة، وكيف سيقابل أومبا لومباس في واحدة من أولى مغامراته الكثيرة.

Wonka شباك التذاكر العالمي