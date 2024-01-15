ليونيل ميسي يفوز بجائزة The best لأفضل لاعب لعام 2023

حصل النجم العالمي المونديالي ليونيل ميسي بطل كأس العالم علي جائزة أفضل لاعب لعام 2023 المقدمة من حفل جوائز ذا بيست.

وتقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الأولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل باعتباره واحدا من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي بجائزة بوشكاش المقدمة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي "ذا بيست".

بينما فاز منتخب البرازيل علي جائزة فيفا للعب النظيف.

وحصل الحارس البرازيلي ايدرسون حارس مانشيستر سيتي علي جائزة ذا بيست افضل حارس في العام متفوقا علي ياسين بونو المغربي وتيبو كورتوا.

وأيضا فاز بيب جورديولا علي جائزة افضل مدرب في العالم لعام 2023.

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