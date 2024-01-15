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الإثنين 15 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جيلهيرمي مادروجا لاعب نادي بوتافوجو البرازيلي يحصل على جائزة بوشكاش أفضل هدف في 2023

جائزة بوشكاش
جائزة بوشكاش
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 فاز جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي بجائزة بوشكاش المقدمة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي "ذا بيست".

و جاء ذلك عن هدفه مع بوتافوجو في شباك نوفوريزونتينو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وتقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

 

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الاولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل بعتباره واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الاولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل بعتباره واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز منتخب البرازيل علي جائزة فيفا للعب النظيف، 

وحصل الحارس البرازيلي ايدرسون حارس مانشيستر سيتي علي جائزة ذا بيست افضل حارس في العام متفوقا علي ياسين بونو المغربي وتيبو كورتوا.

وايضا فاز بيب جورديولا على جائزة افضل مدرب في العالم لعام 2023.

جييرمي مادروجا بوتافوجو البرازيلي جائزة بوشكاش