كأس أمم أفريقيا..الجزائر يتقدم على أنجولا بهدف" بغداد" في الشوط الأول

تقدم منتخب الجزائر، بنتيجة 1-0، على حساب أنجولا، وذلك في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

جاء الشوط الأول مثير وسريع وقدم محاربي الصحراء أداء مميز، حيث أفتتح التسجيل للجزائر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة 17 من زمن الشوط.

كما سجل بغداد بونجاح هدف عالمي الإ أن الحكم قام بإلغاء الهدف بداعي التسلسل بعد تدخل حكام الفار.

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا.