ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أمم أفريقيا..الجزائر يتقدم على أنجولا بهدف" بغداد" في الشوط الأول

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم منتخب الجزائر، بنتيجة 1-0، على حساب أنجولا، وذلك في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

جاء الشوط الأول مثير وسريع وقدم محاربي الصحراء أداء مميز، حيث أفتتح التسجيل للجزائر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة 17 من زمن الشوط.

كما سجل بغداد بونجاح هدف عالمي الإ أن الحكم قام بإلغاء الهدف بداعي التسلسل بعد تدخل حكام الفار.

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا.

منتخب الجزائر انجولا ة كأس أمم أفريقيا بغداد بونجاح