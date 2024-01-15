إيدرسون حارس مانشستر سيتي يحصد جائزة "ذا بيست" أفضل حارس لعام 2023

حصل الحارس البرازيلي إيدرسون حارس مانشيستر سيتي على جائزة ذا بيست أفضل حارس في العام متفوقا على ياسين بونو المغربي وتيبو كورتوا.

وحصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في العام.

وتقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز «ذا بيست» 2023 The Best التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليست هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هنري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل باعتباره واحدا من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

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