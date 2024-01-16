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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. فيوتشر يواجه سموحة في كأس الرابطة

فيوتشر
فيوتشر
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يلتقي فريق فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو، مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق سموحة السكندري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الإسكندرية .

يدخل فيوتشر لقاء اليوم من أجل الفوز لتعويض خسارة الجولة الأولي بالمجموعة أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 .

كان فريق سموحة قد خسر أيضا مباراة الجولة الأولي أمام فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0، على ملعب المحلة .

وتضم المجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فرق، فيوتشر، بلدية المحلة، سموحة السكندري، الاتحاد السكندري .

وأقيمت بطولة كأس الرابطة مرتين من قبل توج بهما فريقي، فيوتشر بالنسخة الأولي 2022، وسيراميكا كليوباترا بالنسخة الثانية 2023 .

فيوتشر سموحة السكندري كأس رابطة الأندية أيمن مصطفى