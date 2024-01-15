كتاب جديد.. شيكابالا «المتمرد النبيل»

الإثنين 15/يناير/2024 - 10:45 م

عن دار سما للنشر والتوزيع صدر للكاتب أشرف بيدس كتاب بعنوان "شيكابالا.. المتمرد النبيل"، الكتاب يقع في 268 من الحجم المتوسط، ويتناول سيرة شيكابالا الكروية بدءًا من نادي الموهوبين في أسوان، ولعب الكرة في قرية الحصايا مسقط رأسه وصولا إلي نادي الزمالك، ثم احترافه في باوك اليوناني وعودته، واقترابه من الانضمام إلى النادي الأهلي، ثم عودته مرة أخرى للزمالك، ثم الاحتراف في نادي الوصل الإماراتي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، والإسماعيلي المصري، والرائد السعودي، والعودة مرة ثانية لليونان مع أبولون سيمرنى، ثم الرجوع الأخير إلى القلعة البيضاء.

الكتاب يفتح سراديب الحكايات حول الفتى الأسمر بما له وما عليه، ويحتفي به كونه أحد رموز نادي الزمالك، وواحد من كباتنه التاريخيين.

يرصد الكتاب المعارك التي خاضها شيكابالا مع الإعلام الرياضي، ويكشف عن آراء خبراء الكرة من مصر والوطن العربي والعالم حول موهبة شيكابالا بصفته أحرف من أنجبت الملاعب المصرية.

بالكتاب أيضًا جزء خاص بمصطلحات كرة القدم والأغاني التي تغنت بها الجماهير.. الكتاب سيرة كروية للفتي الأسمر تقديرا لما قدمه للجماهير من متعة.

وفي المقابل احتفى بكم من الحب والتشجيع من جماهير الزمالك بصورة فاقت كل ما هو متوقع، وأصبح من العسير أن يحتل نجم تلك المكانة التي حظي بها الأباتشي الملهم شيكابالا.