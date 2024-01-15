تواجد سداسي لفريق مانشستر سيتي.. تعرف على تشكيل العام من حفل"ذا بيست"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن التشكيل المثالي الأفضل في العالم 2023.

وتقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الاولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل بعتباره واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ.

وغاب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي عن التشكيل الأفضل لعام 2023.

وتواجد 6 لاعبين من فريق منشيستر سيتي لأول مرة بتريخ الجائزة.

وجاء تشكيل أفضل فريق كرة قدم رجالي في العالم لعام 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ستونز - والكر - روبن دياز.

الوسط: بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين - جود بيلينجهام.

الهجوم: ليونيل ميسي- ايرلينج هالاند- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.

وحصل المدرب الإسباني بيب جورديولا علي جائزة افضل مدرب لعام2023.

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