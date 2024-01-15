بريطانيا تعلن دعمها للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات

أبدت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبده شريف، اليوم الاثنين، دعم بلادها للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، مشيدة بالجهود التي تبذلها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء بين السفيرة البريطانية ورئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حولها.

أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على جهود السلام في اليمن، التي ترعاها الأمم المتحدة، وأبرزوا الدور الحيوي الذي ينبغي على المجتمع الدولي القيام به من أجل زيادة الضغوط لدعم الجهود الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.