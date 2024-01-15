"ذا بيست".. بيب جوارديولا أفضل مدرب للرجال لأول مرة في تاريخ الجائزة

حصل المدرب الإسباني بيب جوريدولا مدرب فريق مانشستر سيتي على جائزة ذا بيست لأول مرة في تاريخ الجائزة، وحصل بيب على جميع البطولات الممكنة مع فريق مانشستر سيتي، وقدم موسما أخيرا تاريخيا بالحصول على 5 بطولات، آخرها كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة جدة بالسعودية.

ويقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز «ذا بيست» 2023 The Best وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل باعتباره واحدا من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

جوائز في ذا بيست:

- أفضل لاعب ولاعبة في العالم.

- أفضل حارس وحارسة في العالم.

- أفضل مدرب ومدربة في العالم.

- جائزة بوشكاش لأجمل هدف.

- جائزة اللعب النظيف.

- جائزة المشجعين.

ويجري الكشف عن تشكيلتي أفضل 11 لاعبًا في العالم للرجال والسيدات من بين 23 مرشحًا في كل مجموعة.

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