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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ربة منزل تعثر على فتاة أمام شقة شقيقتها بالدقهلية.. والأمن يكشف مفاجأة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت ربة منزل على طفلة فى العقد الأول من عمرها امام شقة شقيقتها بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والمتواجدة خارج البلاد.

 وبالفحص تبين ان الطفلة تجلس امام الشقة بعد هروبها من بطش زوجة ابيها نظرا لمعاملتها السيئة لها حال اقامتها برفقة والدها المعاق بمسكنهم بمدينة نبروه محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من "أيمان.ع.ع"، 29 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بمنطقة قولونجيل، دائرة القسم بوجود طفلة امام الشقة ملك شقيقتها الكائنة بمنطقة عزبة الشال دائرة القسم متواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية والشقة مغلقة.
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث وبالفحص تبين تواجد الطفلة"هناء.أ.ش"، 11عام طالبة بالصف السادس الإبتدائي، ومقيمة طرف أسرتها بندر نبروه.

وبسؤالها، قررت بقيام زوجة والدها بطردها من المنزل وأنها دائمة التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، وأضافت ان والدها معاق بدنيا "من ذوي الهمم".
باستدعاء زوجة والد الطفلة وتدعى رضا.ر.ف"،21 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر نبروه وبسؤالها قررت انها دائمة توبيخها لكثرة خروجها من المنزل.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة  التي كلفت بالتحري حول الواقعة.

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ضبط طالب استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا فى الدقهلية

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