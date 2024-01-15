شهداء ومصابون بالعشرات جراء استمرار عدوان الاحتلال فى غزة

شهد قطاع غزة اليوم الاثنين، استمرار القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى عدد من المفقودين في الهجمات التي شملت الجو والبر والبحر، ويأتي ذلك في اليوم الـ101 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت مصادر طبية في غزة بأن 16 شخصا، بينهم 6 أطفال، قد استشهدوا في قصف طيران الاحتلال على خان يونس جنوب القطاع، كما أسفر قصف منازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

في وسط القطاع، دمر جيش الاحتلال عدة منازل في قرية المصدر، ونفذ غارات جوية على مخيمي البريج والمغازي. وتم انتشال جثمانين في منطقة عبسان شرق خان يونس.

في حين قصفت قوات الاحتلال منزلًا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى انهياره واستخراج عدد كبير من الشهداء والمصابين بواسطة فرق الدفاع المدني.

ويعاني قطاع غزة من انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع على التوالي، نتيجة لاستمرار العدوان الذي يشهده القطاع.

يتعرض قطاع الاتصالات لاستهداف متكرر، حيث بلغت نسبة الدمار أكثر من 80%، وتتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر أثناء أداء عملها، على الرغم من التنسيق المسبق الذي تم مع المؤسسات الدولية.

وتُعتبر هذه المرة السابعة على الأقل التي ينقطع فيها الاتصال بالكامل في غزة منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

ويأتي تلف الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الكبير الذي خلفه العدوان في البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع نقص الوقود نتيجة للحصار، وهو ما تسبب في انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وتدهور في جودة الإرسال في مختلف مناطق القطاع.

ويتزامن استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، مع تزايد تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر، مما يؤدي إلى تعطيل جهود إنقاذ وإسعاف المصابين.

أفادت وزارة الصحة في غزة بوقوع 12 مجزرة على عائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 132 شخصًا وإصابة 252 آخرين.

وتشير الأرقام إلى استمرار المأساة الإنسانية، حيث ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى أكثر من 24 ألفًا منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 60 ألفًا و317 مصابًا وأكثر من 8 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.