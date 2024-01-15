ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أفضل مدربة.. سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات تحصل على جائزة "ذا بيست"

مدرب منتخب انجلترا
مدرب منتخب انجلترا سيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت المدربة سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا علي جائزة ذا بيست كافضل مدربة لفريق، منتخب سيدات.

وتقام حفل الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، الحفل السنوى لجوائز “ذا بيست” 2023 The Best التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويقدم الحفل النجم الفرنسي العالمي تييري هنري، وليس هذة المرة الاولي الذي يقدم فيها هنيري حفل الجوائز العالمية، حيث دائما يكون في مقدمة حفلات الأفضل بعتباره واحد من اساطير كرة القدم عبر التاريخ.

جوائز في ذا بيست:

- أفضل لاعب ولاعبة في العالم

- أفضل حارس وحارسة في العالم

- أفضل مدرب ومدربة في العالم

- جائزة بوشكاش لأجمل هدف

- جائزة اللعب النظيف

- جائزة المشجعين

ويجري الكشف عن تشكيلتي أفضل 11 لاعبًا في العالم للرجال والسيدات من بين 23 مرشحًا في كل مجموعة.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية شاملة للحدث.

سارينا ويجمان منتخب انجلترا ذا بيست