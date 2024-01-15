محاكمة تشكيل عصابي لسرقة الشقق والاتجار بالمخدرات في الجمالية

أحالت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وسرقة المحال والشقق السكنية، الي محكمة الجنايات.

ووجهت لهم النيابة قبل وقت سابق تهم الاتجار في المخدرات، وحيازة اسلاحه بيضاء، وارتكاب وقائع سرقات متنوعه.

كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات، وعرضها علي المعمل الكيميائى لفحصها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط ( 7 أشخاص، "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهم (لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس) عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب" – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء إرتكاب وقائــع أخرى بذات الأسلوب، كما ضُبط بحوزة إثنين منهم ( بعض المشغولات الذهبية والفضية).